Эксперт перечислила виды пластики, наиболее популярные у россиянок средних лет

Женщины предпочитают операции по омоложению лица. В этом списке эндоскопическая подтяжка лба и SMAS-лифтинг.

Хирург Любовь Гауэр перечислила популярные виды пластики у жительниц России, которым 45 и больше лет, сообщает Рамблер со ссылкой на Лента.ру.

По словам специалиста, женщины предпочитают операции по омоложению лица. В этом списке - эндоскопическая подтяжка лба и SMAS-лифтинг. Последний исправляет нарушенную возрастными изменениями геометрию лица, убирает дряблость кожи и излишки жировой ткани.

«Подтяжку средней и нижней трети лица часто сочетают с липосакцией области под подбородком. Но, если второй подбородок стал следствием расслоения мышцы платизмы, хирург проводит платизмопластику. Такая операция помогает решить также проблему дряблой кожи под подбородком, и поперечных морщин», — добавила Гауэр.

В популярном списке пластики оказалась и брахиопластика, с помощью которой корректируют кожу на руках. Еще мастопексия — операция по подтяжке груди.

Клиентки клиник, кроме того, прибегают к липосакции и липомоделированию для улучшения контуров тела путем избавления от лишнего жира в проблемных областях и придания объема там, где это нужно.

«Самые популярные зоны для забора жира - спина, живот, бока, бедра. Полученный материал обрабатывают и применяют для восстановления западаний и заломов на лице - скажем, контурированию скул, разглаживанию носогубных складок либо носослезных борозд», — уточнила пластический хирург.