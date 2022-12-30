Госдеп США обеспокоен сближением России и Китая из-за спецоперации
2022-12-30 23:31
В Госдепартаменте США выразили обеспокоенность по поводу недавних переговоров Владимира Путина с Си Цзиньпином.
В Соединенных Штатах считают опасным сближение Китая и России на фоне продолжающейся спецоперации.
По мнению официального представителя Госдепа, поведение китайской стороны показывает настрой на развитие связей с Россией.
Он пообещал, что США будут внимательно следить за действиями Китая и возможных предоставлением военной помощи России.
Опубликовано: Светлана Репина