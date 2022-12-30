Жена Сергея Жигунова стала жертвой страшного ДТП

Виктория Ворожбит в личном блоге рассказала подписчикам о произошедшем и поблагодарила сотрудника ГИБДД, который помог справиться с последствиями аварии.

Жена звезды сериала «Моя прекрасная няня» возле собственного дома попала в аварию с участием огромного грузовика, сообщает Вокруг ТВ.

Сергей Жигунов женат на Виктории Ворожбит год. После тайной свадьбы пара живет в полном взаимопонимании и много времени проводят вместе. Но совместная встреча Нового года могла бы и не состояться.

Ворожбит в личном Телеграм-канале рассказала подписчикам, что попала в страшную аварию. Инцидент случился прямо возле ее дома. К счастью, супруга Жигунова отделалась лишь испугом.

«Попала сегодня в аварию в паре шагов от дома: прижал огромный грузовик», — поделилась Виктория. А вот ее автомобилю повезло меньше. Авто сильно пострадало, но сотрудник ГИБДД помог Ворожбит справиться с последствиями ДТП.

«Успокоили, помогли растянуть склеенные автомобили. Даже поменяли мне колесо, чтобы не вызывала эвакуатор», — поведала журналистка. Своему спасителю Руслану она обещала написать благодарность.

И сделала с ним памятное фото - как напоминание, что новогоднее чудо случается, и что на свете есть хорошие, бескорыстные люди.