Правительство Намибии запретило «Росатому» добывать уран в стране

Власти южноафриканской страны опасаются, что российская компания используют методы добычи урана, опасные для экологии.

Правительство Намибии не может выдать российской госкорпорации "Росатом" лицензию на разработку месторождений урана из-за опасений за состояние экологии, заявил министр сельского хозяйства страны Калле Шлеттвайн в интервью "Голос Америки".

"Разрешение, которое мы выдавали, содержали условия, согласно которых мы можем полностью контролировать процесс добычи урана. Теперь, мы констатируем, что компания условия не выполняет. У нас есть подозрения, что существует риск загрязнения окружающей среды", - сказал он.

Калле Шлеттвайн подчеркнул, что инициатива об отзыве лицензии "Росатому", принадлежит фермерам, работающим в районе разработки месторождений урана.