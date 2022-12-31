Евродепутат Уоллес рассказал о страданиях европейцев из-за борьбы ЕС с Россией

Депутат Европарламента Мик Уоллес, представляющий Ирландию, заявил, что борьба Евросоюза с Россией приводит к страданиям простых европейцев.

Он назвал безумием готовность Европы бороться с Россией до последнего украинца и в ущерб собственным гражданам.

Уоллес подчеркнул, что почти 22% европейцев в ближайшее время могут оказаться за чертой бедности.

Ранее против нового проекта Евросоюза по поддержке Украины выступил французский политик Флориан Филиппо.