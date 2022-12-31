FP: страх Европы перед Россией позволил США увеличить продажи оружия вдвое

Издание Foreign Policy опубликовало материал Робби Грамера, который утверждает, что Европа начала активно покупать оружие в США на фоне украинского кризиса.

По информации обозревателя, количество и стоимость контрактов США на продажу оружия союзникам по НАТО выросли почти в два раза.

Так, за 2021 год Соединенные Штаты одобрили 14 крупных сделок такого рода на общую сумму в 15,5 млрд долларов.

В 2022 году было заключено уже 24 контракта на 28 млрд долларов. Грамер подчеркивает, что США имеют возможность наживаться на продажах оружия, поскольку являются основным его поставщиком для Европы.