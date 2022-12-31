Турция согласилась вывести войска с севера Сирии после переговоров с Россией

APS
2022-12-31 00:13

Издание «Аль-Ватан» сообщает, что после переговоров глав минобороны России, Турции и Сирии было принято решение о выводе турецких войск с сирийского севера.

Сообщается, что Турция согласилась на полный вывод  своих сил из данного региона. 

Также турецкая сторона пообещала уважать целостность и суверенитет сирийских территорий. 

Глава Минобороны Турции Хулуси Акар впервые за 11 лет встретился со своим сирийским коллегой Али Махмудом Аббасом. Встреча состоялась в Москве.

Опубликовано: Светлана Репина







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