Турция согласилась вывести войска с севера Сирии после переговоров с Россией
2022-12-31 00:13
Издание «Аль-Ватан» сообщает, что после переговоров глав минобороны России, Турции и Сирии было принято решение о выводе турецких войск с сирийского севера.
Сообщается, что Турция согласилась на полный вывод своих сил из данного региона.
Также турецкая сторона пообещала уважать целостность и суверенитет сирийских территорий.
Глава Минобороны Турции Хулуси Акар впервые за 11 лет встретился со своим сирийским коллегой Али Махмудом Аббасом. Встреча состоялась в Москве.
Опубликовано: Светлана Репина