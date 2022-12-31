В 19Fortyfive назвали пять сценариев начала Третьей мировой войны

Издание 19Fortyfive опубликовало статью американского военного эксперта Роберта Фарли, который перечислил 5 возможных сценариев начала Третье мировой войны.

По его мнению, опасные тенденции зарождаются на Украине и на Тайване, на корейском полуострове, а также между Грецией и Турцией, Индией и Китаем.

Фарли не исключает, что украинский конфликт будет расширен до прямого противостояния между НАТО и Россией.

Вместе с тем он считает маловероятным, что любой из перечисленных конфликтов перерастет в Третью мировую войну в следующем году.