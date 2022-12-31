Военная база США в Эль-Омане в Сирии подверглась ракетному обстрелу
База группировки войск США в районе нефтяного месторождения в Эль-Омаре подверглась ракетному обстрелу.
Военная база военной группировки США в Сирии, расположенная рядом с нефтяным месторождениям Эль-Омар в провинции Дейр-эз-Зор, подверглась ракетному обстрелу, сообщила Генеральная дирекция радио и телевидения страны.
Согласно сведениям дирекции, по американской базе выпущено несколько ракет. Далее командование США подняло в воздух боевые вертолеты и ликвидировало источник обстрела.
Информации о жертвах или разрушениях в результате обстрела не приводится.
Начиная с 2015 года Пентагон создал на северо-востоке Сирии девять военных баз. Правительство Башара Асада выступает против американского военного присутствия в стране.
Опубликовано: Максим Алексеев