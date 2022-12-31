Криштиану Роналду подписал контракт с «Ан-Наср» из Саудовской Аравии

Португальский нападающий подписал контракт с футбольным клубом «Ан-Наср» из Саудовской Аравии.

Португальский футболист Криштиану Роналду подписал контракт с клубом из Саудовской Аравии "Ан-Наср", говорится в сообщении на аккаунте команде в Twitter.

"Величайший спортсмен мира официально подписал контракт", - говорится в публикации.

Ранее телеканал Al Arabiya рассказал, что контракт с португальским футболистом подписан на две с половиной года.