Криштиану Роналду подписал контракт с «Ан-Наср» из Саудовской Аравии
2022-12-31 01:03
Португальский нападающий подписал контракт с футбольным клубом «Ан-Наср» из Саудовской Аравии.
Португальский футболист Криштиану Роналду подписал контракт с клубом из Саудовской Аравии "Ан-Наср", говорится в сообщении на аккаунте команде в Twitter.
"Величайший спортсмен мира официально подписал контракт", - говорится в публикации.
Ранее телеканал Al Arabiya рассказал, что контракт с португальским футболистом подписан на две с половиной года.
Опубликовано: Максим Алексеев