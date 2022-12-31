Airfinity: в Китае от COVID-19 умирает около 9000 человек в день

Исследовательская компания Airfinity сообщает, что в Китае от коронавируса умирает около 9000 человек в день.

Неделей ранее показатель был вдвое меньше. Распространение COVID-19 в стране активизировалось после отмены политики «нулевого COVID».

С 1 декабря количество смертей от коронавируса в КНР превысило 100 000 человек, а общее количество инфицированных составило примерно 18,6 млн человек.

По данным исследователей, пик заболеваемости в Китае ожидается 13 января, когда в день будет фиксироваться 3,7 млн случаев.