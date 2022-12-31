Ученые выяснили: регулярные занятия спортом подавляют развитие рака

Физические упражнения успешно защищают организм от различных хронических заболеваний.

Медицинские исследования подтвердили, что с помощью спорта можно подавить рост раковых клеток.

У людей, активно занимающихся физкультурой, вырабатываются белки под названием миокины.

Они вырабатываются скелетными мышцами и стимулируют противораковые процессы.

Примечательно, что уровень выработки этих уникальных белков увеличивается даже за счет одной-единственной тренировки.

О результатах этого уникального исследования подробно написано в журнале Prostate Cancer and Prostatic Diseases.