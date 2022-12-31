Ученые выяснили: регулярные занятия спортом подавляют развитие рака
2022-12-31 01:36
Физические упражнения успешно защищают организм от различных хронических заболеваний.
Медицинские исследования подтвердили, что с помощью спорта можно подавить рост раковых клеток.
У людей, активно занимающихся физкультурой, вырабатываются белки под названием миокины.
Они вырабатываются скелетными мышцами и стимулируют противораковые процессы.
Примечательно, что уровень выработки этих уникальных белков увеличивается даже за счет одной-единственной тренировки.
О результатах этого уникального исследования подробно написано в журнале Prostate Cancer and Prostatic Diseases.
Опубликовано: Наталья Павлова