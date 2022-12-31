Сериал «Дом Дракона» рекордное количество раз скачали на пиратских сайтах

Наряду с «Игрой престолов» он лидировал по количеству пиратских скачиваний долгие годы.

Эти два сериала были лидерами просмотров через пиратские ресурсы вплоть до своего завершения в 2019 году.

Второе место среди самых популярных скачиваемых сериалов по итогу уходящего 2022 года стал "Властелин колец: Кольца власти".

Третья позиция законно досталась "Пацанам", а четвертым и пятым по скачиваемости стали "Лунный рыцарь" и "Halo".

Также в лучшую десятку вошли "Оби-Ван Кеноби", "Книга Бобы Фетта". А последнее место в рейтинге лучших досталось "Андору".