Экс-солист «Ласкового мая» отрицает распространившиеся слухи о проклятии группы

Сергей Серков уверен: смерти знаменитых членов коллектива вызваны естественными причинами.

Артист утверждает, что последовавшие одна за другой с небольшим промежутком во времени кончины Юрия Шатунова и Сергея Кузнецова - это всего лишь трагическое стечение обстоятельств.

Серков отрицает какой-либо сглаз или чей-то злой умысел и считает весь шум вокруг ухода своих друзей несостоятельным.

Сергей был знаком с Юрой Шатуновым с детства: они росли в одном детдоме. Правда, Сергей попал в него чуть раньше Юрия.

Серков участвовал в самом первом составе группы "Ласковый май" и ушел из нее в 1989 году.