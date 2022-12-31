Спектакль Лии Ахеджаковой спешно отменили в Санкт-Петербурге

Буквально перед премьерой актриса получила уведомление от представителей Дома культуры.

Ахеджакова должна была сыграть в постановке на сцене петербуржского ДК "Выборгский".

Но за считанные часы до премьеры спекталь вдруг отменили.

Представители Дома культуры заявили, что в здании проводятся срочные ремонтные работы, в связи с чем его закрывают на сутки.

На самом деле, спектакль не запретили, а перенесли на другую дату, о чем зрители были дополнительно уведомлены.

Актриса отметила, что эта постановка идет на сцене уже долгое время, и если бы ее действительно решили закрыть, то сделали ли бы это давно и по-другому.