Спектакль Лии Ахеджаковой спешно отменили в Санкт-Петербурге
2022-12-31 02:24
Буквально перед премьерой актриса получила уведомление от представителей Дома культуры.
Ахеджакова должна была сыграть в постановке на сцене петербуржского ДК "Выборгский".
Но за считанные часы до премьеры спекталь вдруг отменили.
Представители Дома культуры заявили, что в здании проводятся срочные ремонтные работы, в связи с чем его закрывают на сутки.
На самом деле, спектакль не запретили, а перенесли на другую дату, о чем зрители были дополнительно уведомлены.
Актриса отметила, что эта постановка идет на сцене уже долгое время, и если бы ее действительно решили закрыть, то сделали ли бы это давно и по-другому.
Опубликовано: Наталья Павлова