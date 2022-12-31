Диетологи советуют обязательно танцевать в новогоднюю ночь

Не стоит закатывать пышное застолье. Лучше активно подвигаться в хорошей компании.

Совсем не обязательно готовить к новогодней ночи по нескольку блюд, которые необходимо съесть, "чтобы они не испортились".

Чтобы не пасть жертвой пышного застолья в праздник Нового года, врачи-диетологи советуют активнее двигаться и танцевать.

В течение предшествующего новогодней ночи дня рекомендуется съесть полноценный завтрак, обед и ужин.

А на ночной стол лучше приготовить пару салатов, мясную нарезку, одно горячее блюдо и легкий десерт.

Но не следует налегать на все это сразу. Кушать нужно понемногу и перемежать застолье периодическими движениями и танцами.