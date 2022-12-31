Пилот United Airlines приютил собаку, брошенную в аэропорту Сан-Франциско

Пассажир из Китая, который прилетел в Сан-Франциско транзитом в Нью-Йорк, оставил на таможне свою шестимесячную немецкую овчарку, из-за проблем с документами.

«Центр по контролю и профилактике заболеваний (CDC выразил опасения по поводу действительности документов», — рассказал Винсент Пассафиум, директор по обслуживанию клиентов авиакомпании United Airlines.

Хозяин не стал решать проблему в Сан-Франциско, оставил собаку и улетел в Нью-Йорк.

Органы здравоохранения столкнулись с дилеммой: отправить собаку обратно в страну происхождения или оставить ее в США.

Тогда руководство авиакомпании приняло решение о четырехмесячном карантине. Персонал назвал собаку Поларис в честь бизнес-класса United Airlines. Ее поселили в одном из офисов аэрогавани.

Спустя четыре месяца United принял решение найти постоянного хозяина для пса. Но заявку на одомашнивание мог подать только член компании.

Среди 35 кандидатов оказался Уильям Дейл, пилота United Airlines с семилетним стажем, у которого есть дом с садом в Сан-Франциско.

«Я надеялся, что смогу позаботиться о нем так же, как персонал «Юнайтед»», рассказал Дейл. 15 декабря в терминале 3 аэропорта была организована вечеринка по «усыновлению» Полариса.