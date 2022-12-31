Криштиану Роналду подписал контракт с саудовским клубом «Аль-Наср» до 2025 года

Криштиану Роналду, оставшийся без клуба с момента расторжения контракта с «Манчестер Юнайтед» в конце ноября, подписал контракт на два с половиной года, до июня 2025 года, с «Аль-Насром», сообщил саудовский клуб в пятницу.

«Мне не терпится открыть для себя новый футбольный чемпионат в другой стране», — рассказал 37-летний Роналду.

Трансфер бывшего игрока «Реала», лучшего бомбардира в истории Лиги чемпионов, является одним из самых громких в истории с ошеломляющей суммой зарплаты.

Королевский клуб оценил игрока в 200 миллионов евро за два с половиной года.