В США задержали убийцу четырех студентов колледжа в Москве

Подозреваемый в убийстве четырех студентов в небольшом университетском городке на западе США, был арестован в пятницу, 30 декабря, заявили местные власти.

28-летний Брайан Кохбергер был арестован в Пенсильвании, более чем в 4000 километрах от небольшого городка Москва в штате Айдахо, где 13 ноября обнаружили трупы студентов.

Кохбергер - ыыпускник Вашингтонского государственного университета и владеет жильем в Пуллмане в десяти минутах езды от Москвы, сообщил на пресс-конференции начальник местной полиции Джеймс Фрай.

Согласно веб-сайту университета, Брайан Кохбергер является докторантом в области криминологии и уголовного права.

Ему было предъявлено обвинение в убийстве, но судебное дело остается закрытым до его перевода в Айдахо, сказал прокурор Билл Томпсон.