По данным украинских военных, с начала российской спецоперации на Донбассе и введения военного положения, несколько десятков тысяч молодых украинцев пытались уклониться от службы в армии.

Как сообщили в пятницу украинские пограничники, почти 12 тысяч человек были задержаны при попытке незаконного пересечения границы.

15 человек погибли при пересечении границы. Последний случай произошел несколько дней назад, когда группа из шести человек пыталась попасть в Румынию.

Украинские дезертиры попали в метель в горах и поисковые службы обнаружили четверых из них мертвыми. Без снаряжения и опыта молодые мужчины просто разбились, упав со скал.