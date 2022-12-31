Президент Болсонару покидает Бразилию до истечения срока его полномочий

Президент Бразилии Жаир Болсонару покинул страну за несколько дней до окончания своего президентского срока.

Он направился во Флориду, говорится в официальном журнале в пятницу. Согласно веб-сайтам для отслеживания маршрутов полетов, военный самолет вылетел около 14:00 (по местному времени) из столицы Бразилиа, направляясь в Орландо.

Некоторым членам кабинета министров и правительственным чиновникам было разрешено сопровождать новоиспеченного экс-президента в Майами с 1 по 30 января, чтобы дать ему «совет, безопасность и личную поддержку».

Ранее Болсонару попрощался со своими сторонниками в эмоциональном видеообращении.

«Я сделал все возможное», — сказал он. Болсонару воздержался от признания своего незначительного поражения от Лулы во втором туре выборов в конце октября.

Еще одним свидетельством досрочного ухода Болсонару стало заявление из офиса вице-президента Гамильтона Мурао о том, что он теперь исполняет обязанности главы государства. Официальные дела передаются вице-президенту, когда президент выезжает за границу.