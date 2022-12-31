Основатель Wikileaks Ассанж просит разрешить ему присутствовать на похоронах Вествуд

Находящийся в заключении в Великобритании основатель Wikileaks Джулиан Ассанж надеется выйти из тюрьмы, чтобы присутствовать на похоронах своей подруги Вивьен Вествуд.

Британский модельер скончалась в четверг в возрасте 81 года.

Жена Ассанжа Стелла сообщила газете Sydney Morning Herald: «Джулиан попросит специального разрешения, чтобы быть там».

Ассанж находится в британской тюрьме с 2019 года, до этого долгие годы он скрывался на территории посольства Эквадора в Лондоне.

США требуют его экстрадиции. Они обвиняют его в шпионаже.

Если Ассанжа признают виновным, ему грозит много лет тюрьмы.

Вествуд считалась одним из его самых преданных сторонников, она принимала участие в нашумевшей акции с огромной клеткой перед зданием суда в Лондоне в 2020 году.