Основатель Wikileaks Ассанж просит разрешить ему присутствовать на похоронах Вествуд

APS
2022-12-31 09:22

Находящийся в заключении в Великобритании основатель Wikileaks Джулиан Ассанж надеется выйти из тюрьмы, чтобы присутствовать на похоронах своей подруги Вивьен Вествуд.

Британский модельер скончалась в четверг в возрасте 81 года. 

Жена Ассанжа Стелла сообщила газете Sydney Morning Herald: «Джулиан попросит специального разрешения, чтобы быть там».

Ассанж находится в британской тюрьме с 2019 года, до этого долгие годы он скрывался на территории посольства Эквадора в Лондоне.

 США требуют его экстрадиции. Они обвиняют его в шпионаже. 

Если Ассанжа признают виновным, ему грозит много лет тюрьмы. 

Вествуд считалась одним из его самых преданных сторонников, она принимала участие в нашумевшей акции с огромной клеткой перед зданием суда в Лондоне в 2020 году.

Опубликовано: Тарас Медведев







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