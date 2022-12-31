Основатель Wikileaks Ассанж просит разрешить ему присутствовать на похоронах Вествуд
2022-12-31 09:22
Находящийся в заключении в Великобритании основатель Wikileaks Джулиан Ассанж надеется выйти из тюрьмы, чтобы присутствовать на похоронах своей подруги Вивьен Вествуд.
Британский модельер скончалась в четверг в возрасте 81 года.
Жена Ассанжа Стелла сообщила газете Sydney Morning Herald: «Джулиан попросит специального разрешения, чтобы быть там».
Ассанж находится в британской тюрьме с 2019 года, до этого долгие годы он скрывался на территории посольства Эквадора в Лондоне.
США требуют его экстрадиции. Они обвиняют его в шпионаже.
Если Ассанжа признают виновным, ему грозит много лет тюрьмы.
Вествуд считалась одним из его самых преданных сторонников, она принимала участие в нашумевшей акции с огромной клеткой перед зданием суда в Лондоне в 2020 году.
Опубликовано: Тарас Медведев