Al-Watan: Турция после переговоров в Москве решила вывести свои войска из Сирии

Власти Турции после переговоров с31 Россией и Сирией в Москве решили вывести свои войска с северной части САР.

31 декабря газета Al-Watan, со ссылкой на осведомлённые источники в Дамаске, сообщила о том, что в результате недавно прошедших в Москве трёхсторонних переговоров между главами Министерств обороны Турции, России и Сирии официальная Анкара приняла решение о выводи своих войск с севера Сирийской Арабской Республики.

Отмечается, что помимо вывода войск в ходе переговоров в столице России удалось добиться подтверждения турецкой стороной уважения суверенитета и целостности Сирии.