Папа Римский на покое Бенедикт XVI умер в возрасте 95 лет

Ватикан сообщил, что на 96-м году жизни скончался Папа Римский на покое Бенедикт XVI.

В субботу, 31 декабря 2022 года, пресс-служба Святого престола сообщила о том, что девяностопятилетний папа Римский на покое Бенедикт XVI ушёл из жизни. Он занимал Апостольский престол Бенедикт XVI с 2005 по 2013 годы.

Ранее папа Римский Франциск во время выступления в зале аудиенций Павла VI в Ватикане заявил, что папа Римский на покое Бенедикт XVI, сильно болен, и попросил верующих за него молиться.