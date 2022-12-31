В храме Вознесения в Москве прошло отпевание композитора Эдуарда Артемьева

Отпевание ушедшего из жизни в возрасте 85 лет российского композитора Эдуарда Артемьева прошло в храме Вознесения в Москве.

31 декабря российское информационное агентство ТАСС, со ссылкой на своего корреспондента, сообщило о том, что в храме Вознесения на Никитской в Москве прошло отпевание российского композитора Эдуарда Артемьева, написавшего музыку для более чем 150 фильмов, включая картины Андрея Тарковского «Солярис» и «Сталкер».

Союз кинематографистов России сообщил, что после отпевания Артемьева на Ваганьковском кладбище в Москве пройдёт закрытая церемония прощания с народным артистом Российской Федерации.