Базовая величина в Беларуси 1 января увеличится на 5 рублей

С 1 января 2023 года в Беларуси базовая величина увеличится сразу на 5 рублей, что станет самым значительным повышением после 2016 года.

31 декабря на Национальном правовом интернет-портале опубликовано постановление Совета министров Республики Беларусь о повышении базовой величины в стране сразу на пять рублей с 1 января.

Таким образом, с нового года базовая величина в Беларуси составит тридцать семь рублей и вместе с её ростом увеличатся как пособия, стипендии и некоторые другие выплаты, так и штрафы.