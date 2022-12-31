В Ватикане скончался почетный Папа Бенедикт XVI, ему было 95 лет

Почетный Папа Бенедикт XVI умер на 96 году жизни в Ватикане в это субботнее утро, сообщили источники.

Бенедикт XVI в белой рясе почетного папы с 11 февраля 2013 года, даты его отречения от папства, был поглощен молитвой.

Он жил незаметно, как мудрый старик, или даже, как старый монах, которым он всегда мечтал стать, выходящий только после полудня, чтобы считать четки.

В апреле 2022 года, незадолго до 95 -летия Йозефа Ратцингера, его личный секретарь Георг Генсвайн рассказал, что он «физически слаб», но «его разум все еще прекрасно работает».

Он добавил, что Бенедикт XVI продолжал свою жизнь в методичном темпе, даже если «его движения (были) медленными» и что ему приходилось «больше отдыхать».

Помимо опоясывающего лишая, поразившего его летом 2020 года, Бенедикта XVI фактически снедала старость, а не сильная патология, которая бы измотала его, а потом унесла.

Об ухудшившемся состоянии Папы Бенедикта на днях сообщил Папа Франциск, который, видимо, предчувствовал скорый уход своего предшественника и просил весь католический мир молиться за него.



