Опубликован топ-5 самых громких цитат Александра Лукашенко в 2022 году

В Беларуси опубликован рейтинг самых громких цитат главы государства Александра Лукашенко в уходящем году.

31 декабря Telegram-канал «Пул Первого» опубликовал составленный журналистами, экспертами, политологами, редакциями крупнейших региональных СМИ и Telegram-каналами рейтинг самых громких цитат президента Республики Беларусь в уходящем 2022 году.

Первое место в топе заняла фраза «Наша сила в единстве, и нам есть за что бороться, и есть что терять», в то время как на втором месте расположилась цитата «Мир – это абсолютная ценность для белорусов, и нам надо сохранить его».

Тройку лучших цитат закрыла фраза Лукашенко «Формула известна. В пятый раз ее повторю: каждый должен заниматься своим делом».

На четвёртом месте находится «Доллары на хлеб не намажешь», а на пятом расположилась демонстрирующая широту души белорусского лидера цитата «Не дадим Европе замерзнуть».