В Германии не хватает педагогов, чтобы обучать школьников и студентов из Украины
2022-12-31 13:28
Представители высшей школы требуют дополнительной поддержки из-за большого количества принятых украинских студентов и школьников.
Ресурсы должны быть предоставлены как можно быстрее, сообщил председатель федеральной конференции директоров средних школ Арнд Нидермёллер в интервью Немецкому агентству печати.
«Мы не можем ждать полтора года, пока в статистике появятся новые цифры учеников, и мы сможем нанять больше учителей», - сказал он.
Обе ассоциации совместно провели опрос школьной администрации более чем 350 средних школ в восьми федеральных землях.
Опрос показывает, что многие школы борются с дефицитом ресурсов в сложившейся ситуации.
Опубликовано: Тарас Медведев