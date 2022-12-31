В Германии не хватает педагогов, чтобы обучать школьников и студентов из Украины

APS
2022-12-31 13:28

Представители высшей школы требуют дополнительной поддержки из-за большого количества принятых украинских студентов и школьников.

Ресурсы должны быть предоставлены как можно быстрее, сообщил председатель федеральной конференции директоров средних школ Арнд Нидермёллер в интервью Немецкому агентству печати. 

«Мы не можем ждать полтора года, пока в статистике появятся новые цифры учеников, и мы сможем нанять больше учителей», - сказал он. 

Обе ассоциации совместно провели опрос школьной администрации более чем 350 средних школ в восьми федеральных землях. 

Опрос показывает, что многие школы борются с дефицитом ресурсов в сложившейся ситуации.
 

Опубликовано: Тарас Медведев







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