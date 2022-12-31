Трамп уклонялся от уплаты налогов во время своего президентства

Трамп не платил федеральных налогов в 2020 году и только 750 долларов в 2016 и 2017 годах, доказывают опубликованные накануне налоговые отчеты экс-президента США.

Кроме того, как нечистый на руку бизнесмен, Трамп завел счета в иностранных банках и выводил туда средства, чтобы избежать налогового бремени в США.

Документы, публикация которых по мнению республиканцев может вызвать политический раскол в стране, косвенно доказывают налоговые преступления экс-президента США.