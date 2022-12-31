Трамп уклонялся от уплаты налогов во время своего президентства
2022-12-31 13:57
Трамп не платил федеральных налогов в 2020 году и только 750 долларов в 2016 и 2017 годах, доказывают опубликованные накануне налоговые отчеты экс-президента США.
Кроме того, как нечистый на руку бизнесмен, Трамп завел счета в иностранных банках и выводил туда средства, чтобы избежать налогового бремени в США.
Документы, публикация которых по мнению республиканцев может вызвать политический раскол в стране, косвенно доказывают налоговые преступления экс-президента США.
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Судя по всему, во время своего руководства администрацией Белого дома, Трамп повлиял на контролирующие органы и не позволил им провести аудит своего финансового состояния.
Опубликовано: Тарас Медведев