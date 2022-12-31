МО РФ: российские войска освободили село Дорожнянка в Запорожской области

В минобороны РФ сообщили об освобождении от бойцов украинской армии российскими войсками села Дорожнянка в Запорожской области.

В субботу, 31 декабря 2022 года, официальный представитель Министерства обороны Российской Федерации Игорь Конашенков в ходе брифинга ведомства сообщил о том, что в результате успешных наступательных действий российских войск был освобождён очередной населённый пункт в Запорожской области.

Конашенков уточнил, что служащие ВС РФ освободили от подразделений ВСУ село Дорожнянка в Запорожской области, уничтожив до пятидесяти единиц личного состава, три боевые машины пехоты, две боевые бронированные машины и пять пикапов украинской стороны.