Дмитрий Колдун рассказал, по какой причине его не приглашают на концерты

Белорусский певец считает, что его карьера затормозилась из-за конфликта с продюсером Виктором Дробышем.

Дмитрий Колдун получил известность в РФ после победы в телепроекте «Фабрика звезд — 6». В 2017 году исполнитель представил Беларусь на песенном конкурсе «Евровидение», напоминает Рамблер.

Но после этих взлетов у музыканта случился конфликт с продюсером Виктором Дробышем, уточняет МК.

«После этого белая полоса сменилась на черную. А потом наступили рабочие будни, и ты просто должен был понять: кто ты, и искать призвание заново. Меня потом везде закрыли, и я остался один на один из-за споров с Дробышем», — поделился артист.

Но постепенно усилия Дмитрия Колдуна по возвращению на сцену стали приносить плоды.

«Я занимался музыкой, вместе с моими друзьями, музыкантами мы что-то делали. Завели новые знакомства с аранжировщиками, саунд-продюсерами, они помогали искать, нащупывать… Когда появились песни, которые радиостанции начали брать в свои плейлисты, все изменилось. Эти песни нравятся людям, они номинировали на разные премии», - рассказал певец.