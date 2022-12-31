Шеф-повар объяснил, как накрыть праздничный стол за полчаса

Эксперт отметил, что очень быстро готовятся салаты, маринованное мясо или рыба, а также канапе.

Есть немало блюд для праздничного стола, которые можно приготовить очень быстро. В частности, в этом списке много салатов, уточнил шеф-повар Андрей Котов в интервью "Вечерней Москве".

По словам эксперта, нужно исходить из того, что есть в холодильнике. "Самые простые варианты — это салаты, они обычно быстро готовятся. К примеру, можно приготовить салат с куриной грудкой, «Цезарь» или Оливье, — рекомендовал Котов.

Шеф-повар уверен, что за 30–40 минут реально приготовить замаринованное мясо, положив его в духовку. Еще меньше времени требуется для готовки рыбы, уточнил он.

Есть и иные блюда, которые можно очень быстро поставить на стол, отметил специалист.

"Простой вариант — винегрет: для этого надо все компоненты порезать кубиками и заправить маслом. Можно сварить макароны за семь минут. Маслом-сыром заправили — вот вам и готово блюдо, — посоветовал Котов.

Неплохой вариант и канапе. Эксперт рассказал, что их можно собрать за пару минут: скажем, с сыром маскарпоне и оливковым маслом, слабосоленой семгой. Слабосоленую семгу можно добавить и в салат, резюмировал повар.