Скончался папа Римский Бенедикт XVI

В 2013 году понтифик добровольно покинул престол, в последние годы он тяжело и долго болел.

Папа Римский на покое Бенедикт XVI умер в возрасте 95 лет. О смерти понтифика рассказал представитель Святого престола Маттео Бруни, сообщает СтарХит.

«С сожалением сообщаю, что почетный папа Бенедикт XVI умер сегодня в монастыре Mater Ecclesiae в Ватикане», — говорится в заявлении Бруни.

Бенедикт XVI (Йозеф Алоиз Ратцингер), в 2005 году стал 265-м папой Римским. Он стал первым папой немецкого происхождения в последнем тысячелетии. За период своей священной деятельности к лику святых понтифик причислил 45 человек.

В 2013-м году Бенедикт XVI по своей воле покинул престол - «во благо Церкви», потому что не имел сил для исполнения обязанностей. При этом понтифик остался жить в Ватикане. Папа Франциск ранее заявил о болезни предшественника. Но какой именно недуг его мучил, неизвестно.

«Я хотел бы просить особую молитву за почетного папу Бенедикта, молча поддерживающего церковь. Напоминаю, он очень болен. Давайте попросим Господа его утешить и поддержать в свидетельстве любви к церкви до конца», — ранее предлагал папа Франциск.