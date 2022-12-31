Кличко: в Киеве прогремели мощные взрывы

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о мощных взрывах, прогремевших в столице Украины.

В субботу днём, 31 декабря 2022 года, мэр Киева Виталий Кличко в своём официальном Telegram-канале сообщил о взрывах в столице Украины, а также попросил киевлян находиться в укрытиях.

Согласно данным украинского онлайн-ресурса «Карта воздушных тревог», сирена воздушной тревоги звучит в Киеве с 13:50 из-за непосредственной ракетной угрозы.