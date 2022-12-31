Президент России Владимир Путин впервые выступил с новогодним обращением к россиянам не на фоне Кремля, вместе с военными.

31 декабря президент Российской Федерации Владимир Путин выступил с новогодним обращением к россиянам вместе с служащими армии России, заявив о том, что минувший год был годом поворотных событий, закладывающих основу будущего и независимости страны.

Путин также отметил факт того, что правда на стороне российского государства, которое защищает своих людей от гнёта киевского режима на своих исторических территориях в ходе спецоперации России на Украине.