Песков: Путин поздравил граждан России с Новым годом из Южного военного округа

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин поздравил граждан России с Новым годом из Южного военного округа вместе со служащими ВС РФ.

31 декабря глава пресс-службы президента Российской Федерации Дмитрий Песков сообщил о том, что российский лидер Владимир Путин в минувшем 2022 году поздравил граждан России с Новым годом из Южного военного округа, а не на фоне Кремля.

В ходе своего новогоднего поздравления Путин выразил свою непоколебимую уверенность в том, что Россия преодолеет все трудности, сохранит страну великой и независимой, а также поблагодарил всех участников спецоперации по защите Донбасса.