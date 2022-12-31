Итальянка нечаянно сожгла заначку мужа, которую тот спрятал в камине

Мужчина боялся, что воры могут проникнуть в его дом и украсть деньги, потому летом спрятал облигации госзайма на 20 тысяч евро в дымоход.

Жительница Рима нечаянно сожгла заначку мужа, припрятанную в дымоходе камина.

Мужчина боялся, что воры могут проникнуть в его дом и украсть деньги, потому летом спрятал облигации госзайма на 20 тысяч евро в дымоход, сообщает Рамблер. Заначку он планировал перепрятать зимой - перед началом отопительного сезона.

Но потом забыл о деньгах, и вспомнил о них после того, когда не знавшая о спрятанных деньгах жена разожгла камин на Рождество.

«Когда увидел пламя и понял, что лишился облигаций, едва не потерял сознание», — поделился мужчина.

После произошедшего он связался с братом, работающим на почте. Брат сказал: если он знает серийный номер облигаций, их смогут перевыпустить.