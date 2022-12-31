Медведев пообещал, что цели спецоперации будут достигнуты

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев пообещал, что цели спецоперации по защите мирных жителей Донбасса будут достигнуты.

31 декабря заместитель председателя Совета Безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев в своём личном Telegram-канале опубликовал поздравление россиянам с наступающим Новым годом, пожелав крепкого здоровья, успехов и всего самого доброго в наступающем 2023 году.

В своём поздравлении Медведев также с уверенностью заявил о том, что цели специальной военной операции России на Украине будут достигнуты.

«Низкий поклон героям современной великой России!», – сказал Дмитрий Медведев, выразив благодарность участникам СВО за их мужество, самоотверженность и стойкость.