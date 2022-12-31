Блогер Ида Галич прокляла своих хейтеров

Звезда написала в соцсетях, что научилась не плакать, читая плохое о себе в комментариях, и пожелала недоброжелателям плохого Нового года.

Ида Галич перед Новым годом снялась сразу в нескольких шоу, побывала на самых ярких вечеринках Москвы. Но ее выходы в свет понравились не всем поклонникам, сообщает Рrozvezd.

Многие фанаты вдруг стали писать Иде оскорбительные комментарии, жестко критикуя ее внешность. Галич решила ответить всем и сразу. Блогер заявила, что внешность - это данность, и под нож из-за разных идиотов она не будет.

Тем не менее, очевидно, что высказывания подписчиков сильно задели Иду Галич.

"Я почти научилась не плакать, читая в комментариях, что я (*) плохой гость. И говорю не так, и делаю что-то не так, - отметила звезда. - Но я никогда не пойму мужчин, которые пишут про МОРДУ либо что-то подобное. Вы в курсе, что мое лицо - это данность? Из-за вас, идиотов, под нож ложиться не собираюсь".

После этого Ида прокляла своих недоброжелателей. И написала, что им не подарят подарки в Новый год, и в будущем их ничего хорошего не ждет.