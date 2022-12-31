В Гродненской области отменяют сбор за пересечение границы с 1 января

Гродненский облисполком сообщил об отмене местного сбора за пересечение границы Беларуси с 1 января наступающего года.

31 декабря пресс-служба Гродненского областного исполнительного комитета на официальном веб-сайте сообщила об отмене действия решения Гродненского областного Совета депутатов от 30 марта 2021 г. № 305 «О местном сборе».

Таким образом, с 1 января 2023 года на территории Гродненской области не будет взыматься плата за пересечение государственной границы Республики Беларусь транспортными средствами.