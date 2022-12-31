Путин вручил орден Святого Георгия 3-й степени Сергею Суровикину

Президент России Владимир Путин вручил орден Святого Георгия 3-й командующему в зоне СВО РФ на Украине Сергею Суровикину.

31 декабря информационное агентство ТАСС сообщило о том, что президент России Владимир Путин в штабе Южного военного округа вручил орден Святого Георгия 3-й степени Сергею Суровикину, который занимает пост командующего российской группировкой войск в зоне проведения специальной военной операции на Украине.

Обозреватели ТАСС отметили, что помимо военачальника Суровикина Путин также наградил государственными наградами ряд других генералов Вооружённых сил Российской Федерации.