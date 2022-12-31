Путин: Запад не смог разрушить Россию с помощью санкций
2022-12-31 16:36
Владимир Путин заявил, что Запад с 2014 года не смог достичь цели санкционной войны и разрушить Россию.
Президент сказал, что страны Запада планировали разрушить промышленность, финансовый и транспортный сектора России.
Однако в стране был создан существенный запас прочности, поэтому реализовать данные цели не удалось.
Путин подчеркнул, что все нынешние действия в этой области направлены на укрепление суверенитета страны в экономической сфере.
Опубликовано: Светлана Репина