Композитора Эдуарда Артемьева похоронили на Ваганьковском кладбище

В Москве на Ваганьковском кладбище похоронили российского композитора Эдуарда Артемьева, ушедшего из жизни на 86-м году.

В субботу, 31 декабря 2022 года, информационное агентство «РИА Новости», ссылаясь на своего корреспондента, сообщило о том, что похороны композитора Эдуарда Артемьева прошли на Ваганьковском кладбище в Москве.

Прощание и отпевание с артистом Артемьевым, скончавшемся 29 декабря в возрасте 85 лет, прошло в столичном храме Вознесения на Никитской, где присутствовали около ста человек.