Президент России Владимир Путин заявил, что Запад не достиг цели по разрушению России посредством санкционной войны.

31 декабря президент России Владимир Путин в своём новогоднем обращении к россиянам заявил о не увенчавшихся успехом планах коллективного Запада по разрушению Российской Федерации.

Путин пояснил, что в 2022 году западные страны объявили полноценную санкционную войну России, надеясь разрушить её промышленность, экономику и транспорт, однако их надежды не оправдались благодаря созданному «надёжному запасу прочности».