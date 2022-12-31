Глава Жирновского района Александр Шевченко сообщил, что обломки неизвестного объекта повредили два дома под Волгоградом.

31 декабря информационное агентство «РИА Новости», со ссылкой на главу Жирновского района Александра Шевченко, сообщило о том, что при падении неизвестных металлических обломков неизвестного объекта повреждены два частных домовладения на окраине села Линево Волгоградской области.

Отмечается, что в результате данного инцидента, обстоятельства которого до сих пор устанавливаются, жертв и пострадавших среди мирного населения села Жирновского района нет. На месте работают сотрудники МЧС и полиции.