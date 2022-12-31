В Китае возмутились продажей американского оружия Тайваню

В Китае не согласны с тем, что США продают оружие Тайваню. Об этом заявила Чжу Фэнлянь, пресс-секретарь Управления по делам Тайваня китайского Госсовета.

По ее словам, поставками оружия США нарушают принцип одного Китая и три коммюнике, подписанных с КНР.

Фэнлянь отметила, что этими действиями Соединенные Штаты подрывают стабильность и мир в Тайваньском проливе.

Она призвала США выполнить свои обязательства, прекратить продажу оружия Тайваню и все военные контакты с ним.