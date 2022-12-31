The Economist: наступает новая эпоха после окончания холодной войны

Издание The Economist пишет, что российская спецоперация на Украине и усиление военной мощи Китая означают наступление новой геополитической эпохи.

По мнению журналистов, это будет эпоха соперничества крупных держав. Авторы материала утверждают, что Россия и Китай могут разрушить миропорядок, созданный США после окончания холодной войны.

В статье говорится, что вес США в мировой экономике снижается из-за сближения России и Китая, их совместных военных учений, наращивания ядерного потенциала КНР.

Авторы также указывают на слабую поддержку США на глобальном юге и на то, что многие страны считают себя жертвами войны в Европе на фоне роста цен на топливо и продовольствие.