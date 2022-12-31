В Китае указали на абсурдность озабоченности Вашингтона последствиями сближения Москвы и Пекина.

31 декабря китайская газета-таблоид Global Times заявила о том, что для политического руководства Соединённых Штатов улучшение двусторонних отношений Пекина и Вашингтона соответствует всем международным правилам, в то время как сотрудничество Си Цзиньпина и Владимира Путина «клеймится Белым домом как “неправильная сторона истории”, что абсурдно».

Обозреватели GT считают, что Белый дом искажает сущность российско-китайских отношений, чтобы попытаться изолировать от мирового сообщества Китай и Россию, которые, как ранее отметил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, не претендуют на то, чтобы рулить миром.