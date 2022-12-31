МО РФ: в России завершился осенний призыв 2022 года

В Минобороны РФ сообщили о завершении осеннего призыва россиян на воинскую службу 2022 года.

31 декабря пресс-служба Министерства обороны Российской Федерации в официальном Telegram-канале сообщила о том, что в России завершился осенний призыв граждан на воинскую службу 2022 года.

В российском оборонном ведомстве уточнили, что за время осеннего призыва 2022 года в воинские формирования и органы было призвано и направлено 120 000 человек.

Отмечается, что призывники к участию в специальной военной операции России на Украине не привлекаются, а по завершению службы направляются к местам проживания.